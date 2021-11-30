Мужчине пришлось оставить работу в больнице в Ривному из-за низкой зарплаты и поехать в соседнюю страну, чтобы содержать семью и лечить сына.

В Польше умер 40-летний житель Рианенской области Олег Самков. Мужчина долгое время работал детским врачом-отоларингологом в поликлинике по улице Черновола.

Как пишет Obozrevatel, ему пришлось оставить любимую работу из-за низкой зарплаты и уехать в соседнюю страну, чтобы содержать семью.

В последнее время мужчина работал в Польше на стройке. Он скончался ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти - отрыв тромба. Основной диагноз назовут уже после вскрытия и экспертизы.

Олег Самков уволился из детской больницы в Ривне примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты. У него осталось двое детей.

"У него двое детей. Младшая дочь пошла в первый класс, старший сын то ли в 7-м, то ли в 8-м классе. К сожалению, старший сын у него болен, поэтому нужны деньги на лечение. Выжить на нашу зарплату в 5-7 тысяч невозможно", – говорит главный врач медицинского учреждения Николай Надейко.

Два года назад в Польше еще не было упрощенных условий для украинских медиков. Поэтому нужно было легализовать диплом, проходить обучение и сдавать экзамены. На это ушел бы целый год, если не больше, да и немалые средства. Самков не мог себе этого позволить - деньги семье были очень нужны на лечение. До того, как уехать в Польшу, Самков успел поработать на стройке в Швеции и Эстонии.

"Мы виделись с ним год назад, разговаривали. Я звал его обратно. Он тогда спросил: "А две тысячи евро будете мне платить?" Я говорю: "Максимум, что могу сделать – тысячу евро, и то это надо постараться". Это нужно платить премии, проценты за нагрузку, дать полторы ставки. Это очень сложно у нас сделать", – объясняет Надейко.

Самков не согласился и продолжал ездить на заработки, продолжал работать разнорабочим.

"Звонили его друзья оттуда, говорили, что очень его уважали. Он им и массаж делал, и уколы, если надо. Он никому не отказывал. Но выжить на зарплату врача здесь у нас в Украине он не мог. У него сын серьезно болен. Не знаю, как сейчас они будут жить, еще есть пожилые родители", - рассказала знакомая семьи Виктория Карпюк.

Известие о внезапной смерти Олега Самкова поразило не только родных и друзей, а родителей его маленьких пациентов.

"Это был врач от Бога. Именно благодаря ему мои дети не боятся врачей. Они с радостью приходили к нему на прием, показывали свои носики, проходили все процедуры. Мне очень жаль. Он не мог получать у нас в Украине достойную зарплату, вынужден был уехать, почему его не удержали в больнице?"- говорит мама его маленьких пациентов Елена Городецкая.

Даты захоронения пока не известно. Проводится процедура оформления документов. Для транспортировки тела мужчины в Украину нужны немалые средства.

Напомним, на днях в Польше в ДТП погиб украинец. Грузовик Volkswagen столкнулся с трамваем. Несмотря на реанимационные действия, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко