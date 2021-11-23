В 2020 году, Малицкий, несмотря на свой почтенный возраст, посетил военных ВСУ на Донбассе.

В Харькове в возрасте 96 лет умер Игорь Федорович Малицкий. Он был известен как ученый в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, а также как бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель.

Об этом сообщил в соцсети депутат Харьковского горсовета Игорь Исаенко. Малицкий был председателем Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей, ветераном труда, отличником образования Украины, Кавалером ордена "За заслуги" II степени, а также профессором и кандидатом технических наук.

"Друзья. Этой ночью ушел в мир иной Игорь Федорович Малицкий", – написал Исаенко.

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В 2020 году, Малицкий, несмотря на свой почтенный возраст, посетил воинов ВСУ на Донбассе. Тогда украинский журналист Леонид Логвиненко напомнил, что еще парнем Малицькому пришлось пройти ад четырех нацистских концлагерей, среди которых был и "Аушвиц" в Освенциме.

Логвиненко также выразил печаль по поводу смерти профессора, опубликовав в своем Facebook фото.

Кто такой Игорь Федорович Малицкий

Игорь Федорович родился 12 февраля 1925 года в Харькове. На долю его семьи выпали годы политических репрессий и Вторая мировая война. Отец был репрессирован в 1938 году, мать умерла после войны, а самого Малицкого во время оккупации Харькова в 1943 году нацистские захватчики вывезли в Германию. Пройдя через концлагеря, он принял участие в восстании в мае 1945 года и с группой бывших заключенных с боями пошел навстречу освободителям.

Научная деятельность Малицкого насчитывает более 100 научных работ, более 80 учебных пособий, 15 патентов и авторских свидетельств. Он вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

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Автор: Ирина Погорелая