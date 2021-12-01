Сейчас специалисты дорабатывают функционал, чтобы у пассажира была возможность оплатить проезд без разблокировки телефона.

В столице появится возможность оплаты банковской картой за проезд в наземном транспорте. Услугу запустят в начале следующего года.

Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич в интервью Mind.ua.

Читайте такжеСколько будет стоить проезд в маршрутках Киева с 1 января: перевозчики изменили прогнозПо его словам, банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная - 0,3 секунды. При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критичны: может мгновенно собраться очередь.

"В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона уплатить за проезд", - сообщил Оленич.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышение с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Автор: Марта Гичко