Спасатели надеялись, что хотя бы война заставит горе-хозяйственников отказаться от этого варварского способа бороться с травой и мусором.

Спасатели Ивано-Франковской области обратились к украинцам с просьбой не жечь мусор и траву.

Руководитель одной из местных пожарных команд на Ивано-Франковщине любовь Семко заявила, что спасатели надеялись, что хоть бы война заставит поджигателей и горе-хозяйственников отказаться от этого варварского способа бороться с травой и мусором.

"Однако сотни пожаров в экосистемах, которые ежедневно должны ликвидировать и спасатели ГСЧС, и местная пожарная охрана говорят сами за себя", - отметила она.

Семко отметила, что кое-где огонь уже перекидывается на лесные массивы. "Призываем всех не молчать, если вы стали свидетелями выжигания мусора или травы на открытых территориях!", - подчеркнула Семко.

"Мы должны защитить нашу землю от врага, а не быть его сообщниками, уничтожая экосистемы только потому, что до сих пор не научились компостировать мусор на собственных огородах", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Днепропетровской области спасатели поймали поджигателя травы, спустили ему штаны и наказали розгой. Начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач пояснил, что у них уже лопнуло терпение.

19 марта пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что в Украине сжигание травы и мусора будут приравнивать к диверсиям. "Хочу обратиться к людям - не жгите траву и мусор, и просите соседей это не делать. В военное время это приравнивается к диверсиям", - отметил он.