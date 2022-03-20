Глава Полтавской ОВА призвал не добавлять работы пожарным, которые сейчас вытаскивают людей из-под завалов в Харькове.

В Полтавской области задержали семерых поджигателей сухой травы, которых оштрафовали и теперь им придется копать траншеи.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Ну что ж, друзья, нашлись очередные "добровольцы" копать траншеи. На днях правоохранители задержали семерых мужчин за поджог сухостоя. Мы предупреждали, но с первого раза не дошло. Поэтому теперь эти "герои-поджигатели" будут применять свои навыки для обороны области. 15 суток общественных работ + каждому штраф по 6150 грн.

Вдумайтесь, только за последние два дня – 35 пожаров на открытых территориях по всей области, почти 70 га уничтоженной растительности. Ликвидировать возгорание пришлось 131 пожарному, привлекли 28 единиц техники…

Не сжигайте Украину, вы же не москали!", – написал Лунин.

Глава Полтавской ОВА также призвал не добавлять работы пожарным, которые сейчас вытаскивают людей из-под завалов в Харькове.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГСЧС предупредили, что курение травы и мусора будут приравнивать к диверсиям.

При этом в Днепропетровской области спасатели поймали поджигателя травы и наказали так, как в Украине принято поступать с мародерами – спустили ему штаны и выпороли розгой.