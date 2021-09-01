Министр уточнил, что точное количество беженцев постоянно "плавает".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане около 200 граждан Украины просят эвакуации, однако ситуация постоянно меняется.

Об этом он рассказал журналистам во время рабочего визита в США в составе украинской делегации, цитирует hromadske.

Министр уточнил, что точное количество беженцев постоянно "плавает", потому что кто-то заявил о желании покинуть страну в последний момент, а кто-то нашел другой самолет.

На вопрос, может ли помощь Украины в эвакуации граждан других стран быть использованной как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

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Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан. В этот же день Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

30 августа в Пентагоне заявили о завершении вывода своего военного контингента, а также эвакуации американских граждан и беженцев из Афганистана. В связи с этим аэропорт Кабула перешел под руководство талибов.

Автор: Яна Ставская