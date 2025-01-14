Сейчас есть очень много судебных процессов между совершеннолетними детьми и Минобороны из-за неправильной трактовки закона со стороны ведомства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти 3 года и за это время уже дважды вносились изменения в перечень получателей единовременного денежного пособия после гибели защитника. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Йовдий.

"Этот вопрос всегда был дискуссионным. Этот перечень менялся. Но на данный момент, согласно закону, который действует с 29 марта 2024 года, в этот перечень входят родители, дети (все, не только несовершеннолетние, как было раньше), гражданские супруги (это новинка в законодательстве, которая фактически узаконивает гражданский брак). И еще есть такая категория, как иждивенцы. Это такая категория, как нетрудоспособные члены семьи погибшего. Это может быть, при определенных условиях, брат, сестра, племянник, бабушка, если они находились на иждивении. Но факт пребывания на иждивении доказывается в судебном порядке", - заявил он в эфире Украинского Радио.

По его словам, заявитель, когда подает заявление на получение единовременной денежной помощи, должен принести в ТЦК соответствующее судебное решение, вступившее в законную силу.

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"В этом моменте очень много судебных споров, судебных процессов, там, где Министерство обороны отказывает людям в выплате единовременной денежной помощи. Соответственно, заявители судятся с Министерством обороны. Есть еще Национальная гвардия Украины, Пограничная служба и другие органы, но на 90% - это Минобороны", - пояснил юрист.

Он также рассказал о том, что есть очень много судебных процессов между совершеннолетними детьми и Минобороны из-за неправильной трактовки закона со стороны ведомства

"И за это не достаточно большое время, с тех пор как эти изменения действуют, суды становятся в пользу заявителей. Суды констатируют, что после достижения совершеннолетия, дети не перестают быть детьми своих погибших родителей. Это пример, как по-разному можно толковать нормы закона. Несмотря на то, что Верховная Рада приняла этот закон, орган государственной власти толкует его по-своему. Минобороны нужно переосмыслить эту норму, чтобы уменьшить нагрузку на судебную систему и упростить жизнь этим заявителям", - добавил Йовдий.

Выплаты для военных

После ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение во время лечения. Об этом основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека.

"Условия: ранение произошло во время участия в боевых действиях и есть соответствующая справка об этом - Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Лечение длится минимум одну неделю и максимум - четыре месяца. Но есть нюансы. В некоторых случаях законодательство предусматривает более длительные сроки лечения. Их продолжают по решению или справке медицинского учреждения или ВВК", - поснила она.

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