Он также отметил, что трасса, которая идет к Константиновке, еще не перебита, но уже простреливается.

Оккупанты пытаются обойти город Покровск и выйти на его "удушение", однако еще более амбициозной целью врага является создание масштабного котла между Покровском и Часовым Яром. Об этом в интервью OBOZ.UA озвучил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Они не идут в лоб, они идут через западные окраины Покровска, режут нам сообщение с Днепропетровской областью. Сообщение буксует, техника не едет, снаряды не едут, люди не едут... Все надо возить окружными путями, это тяжелее, это дольше, это не так удобно... Противник "выходит на удушение". Они начинают подавлять город Покровск", - пояснил эксперт.

По его словам, оккупанты ставят цель создать в районе Покровска и Часового Яра "масштабный котел объемом около тысячи квадратных километров".

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В то же время, отметил эксперт, россияне также рассматривают другие варианты достижения цели и работают с десятком меньших котлов.

"В частности, котел в том, что осталось от Курахово. Итак, есть попытка сделать большой котел, если не получится, - маленькими котлами. Но приблизительный замысел можно понять так", пояснил он.

Он также отметил, что трасса, которая идет к Константиновке, еще не перебита, но уже простреливается.

"Там уже можно ставить специальные противотанковые установки, там можно использовать БПЛА на проводе и так далее. Это то, что работает против нас. Ездить можно, но на бешеной скорости, 160 по полям, когда из тебя все вылетает, и печень, и все... Но только так, иначе нельзя", - пояснил он.

Говоря о возможном окружении Покровска, Ступак отметил, что враг может заставить наших военных отойти.

"Многое будет зависеть от того, какая там оборона. Пока не видно, что оборона там очень сильная. Если брать Покровск "на удушение", то будет как с Угледаром...".

В то же время он отметил, что оставить город - это экономия сил и времени.

"Потому что после Бахмута, где, по разным признакам, российская армия положила 17-25 тысяч, российское командование посидело, почесало в носу и решило действовать иначе, котлами. Это штука, которая работает", - отметил Ступак.

Война в Украине - новости

Как отмечали аналитики ISW, оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов.

Как сообщали в DeepState, за минувшие сутки враг оккупировал Зеленое, а также продвинулся в Торецке. В то же время Силам обороны Украины удалось восстановить свое положение в населенном пункте Шевченко.

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