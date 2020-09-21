По словам адвоката Шейхмамбетова, Приходько имеет ряд хронических заболеваний, и содержание в СИЗО усугубило состояние здоровья крымчанина.

Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько не может получить посылку с медикаментами в российском СИЗО уже более двух недель.

Об этом в комментарии изданию Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

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Данная проблема была уже ранее, родственники отправляли посылку с лекарствами, там тоже была заминка несколько дней. Мы направили ряд обращений, тогда очень быстро отреагировали и передали лекарства и посылку, – отметил адвокат.

По словам Шейхмамбетова, Приходько имеет ряд хронических заболеваний, и содержание в СИЗО усугубило состояние здоровья крымчанина.

Его семья очень пристально следит за его состоянием здоровья и регулярно отправляет ему лекарства, которые он на регулярной основе принимает. В конце августа ему отправили очередную посылку, но ему ее не передают, при этом ничего не объясняют. Согласно почтовому идентификатору, мы отследили, что данная посылка была отгружена в СИЗО еще пятого сентября, и состоянием на 17 сентября посылка Олегу Аркадьевичу передана не была. Хотя по закону посылку должны передавать на следующий день, – рассказал Назим Шейхмамбетов.

Представители СИЗО пока не прокомментировали столь длительную задержку в передаче посылки Приходько.

За что задержали Олега Приходько в аннексированном Крыму

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Содержится в спецблоке СИЗО Симферополя.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины о незаконном лишении свободы человека.

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Автор: Наталия Печиборщ