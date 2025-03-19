Он исключил возможность того, что Трамп может допустить изменение политики по вопросу Крыма.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровназвалфейком данные американского издания Semafor о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания аннексированного Крыма территорией России в рамках соглашения о прекращении войны в Украине.

"Мы такие данные считаем откровенными фейками и отвергаем возможность озвучивания подобных нелепостей со стороны заметных американских политиков, не говоря уже о президенте США. Мы исходим из того, что такое не может быть озвучено никем", - прокомментировал Чубаров эфире программы "СвободаLive".

"Я придерживаюсь подхода, что государства не меняют так кардинально свои позиции в тех или иных вопросах, которые касаются глобального мира", - добавил он.

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Политик напомнил, что в "Крымской декларации", которая была принята США и обнародована 25 июля 2018 года, идет речь о том, что "ни одна страна не может силой менять границы другой. США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины".

Поэтому, отметил Чубаров, сейчас сложно представить, что "руководителями США будет обнародовано абсолютно противоположное" этой декларации.

"Могу себе представить, что тот или иной политик может кардинально изменить свои взгляды, но я не могу представить, что в этом вопросе США, как государство, под влиянием одного человека, пусть он и является президентом, могут и кардинально изменить свою политику", - поделился мнением Чубаров.

Он исключил возможность того, что Трамп может допустить изменение политики по вопросу Крыма.

Реакции на подобные сообщения о возможном изменении позиции со стороны США в отношении оккупированного Крыма, говорит Чубаров, не оставляет равнодушными"

Чубаров добавил, что есть большое количество людей, которые ожидают освобождения Крыма и которые "остаются верными украинскому государству". Речь идет о крымских татарах, этнических украинцах, у которых сейчас есть большая тревога относительно дальнейшей судьбы Крыма.

Что же касается пророссийски настроенных жителей оккупированного Крыма, среди которых миллион заселенных граждан РФ, то Чубаров сказал, что они "хотели бы, чтобы ничего в их жизни не менялось", и "спокойно дальше жить на краденой земле".

"Именно они надеются, что Путин, диктатор России, сможет убедить Трампа, и он каким образом его, или заставит, или убедит, или сможет обмануть", - отметил Чубаров.

Аннексия Крыма

Россия аннексировала Крым в феврале 2014 года с помощью "зеленых человечков". РФ сначала отказывалась признавать, что это военные российской армии. Позже Путин признал, что это были российские военные.

Вооруженные российские военные без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки") в аэропорту Симферополя, 28 февраля 2014 года

16 марта 2014 года оккупанты в Крыму провели "референдум" о статусе полуострова, по результатам полуостров был включен в состав РФ.

Верховная Рада объявила датой начала оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.

Аннексия Крыма не была признана Евросоюзом, Генассамблеей ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, а также большинством стран, включая США.

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