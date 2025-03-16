В Турции осудили аннексию Крыма Россией и заявили о поддержке суверенитета Украины

В МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию полуострова Россией.

В одиннадцатую годовщину "крымского референдума" Министерство иностранных дел Турции осудило аннексию полуострова Россией, которая произошла в 2014 году, сообщает Handelsblatt.

"Мы вновь заявляем, что Турция не признает незаконную ситуацию де-факто в Крыму, которая противоречит международному праву, и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказано в заявлении ведомства.

Также о войне в Украине на этой неделе высказался и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара неоднократно осуждала российскую агрессию и призывала стороны сесть за стол переговоров.

Видео дня

"Позиция Турции по этой войне была предельно ясной с первого дня. Мы не хотим больше кровопролития и хотим, чтобы оба соседа закончили войну справедливым миром", - написал Эрдоган на своей странице в соцсети X по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Помимо этого Эрдоган добавил, что Турция готова помочь в организации переговоров между Украиной и РФ, чтобы как можно скорее добиться мира.

Турция и Украина - последние новости

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига объяснил, как Турция может помочь остановить войну РФ против Украины. По его словам, Анкара может помочь Украине достичь справедливого мира.

Кроме того, в The Telegraph писали, что Турция может отправить войска в Украину в качестве миротворцев. В Турции считают, что они готовы пойти на этот шаг, если будет необходимость.

Вас также могут заинтересовать новости: