Из-за карантина православные церкви в Украине отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси

Ранее проведение крестного хода было запланировано на 28 июля.

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси 28 июля.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. В этом году карантин внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина», — отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2020 года Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также Кабмин усилил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля было запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

17 апреля 2020 года в городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, священник провел крестный ход, полиция открыла уголовное производство.

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