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Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля

14:00, 25 марта 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Предлагается... продолжение действия карантина с 3 апреля до 24 апреля", - заявил перед принятием решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также Кабмин объявил в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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"Мы предлагаем решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации во всем государстве", - заявил перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, было принято решение о переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и продления карантина.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в Украине зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусом.

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