Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля
Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина - до 24 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
"Предлагается... продолжение действия карантина с 3 апреля до 24 апреля", - заявил перед принятием решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Также Кабмин объявил в Украине режим чрезвычайной ситуации.
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"Мы предлагаем решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации во всем государстве", - заявил перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков.
Кроме того, было принято решение о переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и продления карантина.
Как сообщал УНИАН, по последним данным, в Украине зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусом.
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