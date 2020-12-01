Походы в лес по грибы оказались идеальным досугом, отвечающим всем требованиям карантина.

Опытный грибник Валерий Кравчук разгребает сухие листья, чтобы найти свою добычу - красивый мухомор серо-розовый. Его так называют за то, что он становится розовым, если его щипнуть.

"Грибы, как магнит для меня. Я их чувствую", - говорит мужчина.

Читайте такжеКак укрепить иммунитет: в Минздраве раскрыли рецепт здорового питанияЭтой осенью украинцы выезжали за пределы своих городов, чтобы пройтись вглубь леса ради досуга, который максимально соответствует требованиям социального дистанцирования. Они собирали грибы, - пишет New York Times. Интересно, что в этом году в Украине урожай грибов оказался достаточно щедрым. Как раз тогда, когда их собирание стало одним из немногих занятий, которые позволяют выбраться из дома, при этом избегая контактов с другими людьми.

Украинские биологи связывают это с сухим летом, после которого наступила чрезвычайно теплая осень. Первые заморозки появились поздно, в конце ноября.

"Это что-то невероятное", - говорит профессиональный грибник Эмилия Коледа, которая продает свою добычу на обочине трассы вблизи Киева.

Беседуя с журналистами, она стояла рядом с 7 ведрами боровиков. По словам Коледы, все это она собрала за один поход в лес. В предыдущие годы, если удавалось собрать три ведра - это было очень хорошо.

Эта грибная "золотая жила" стала счастливой отдушиной для бедной страны, где грибы стали важным продуктом для некоторых семей. Другие же пытаются подзаработать, продавая их на рынках. Коледа говорит, что из-за карантина продажа грибов - это единственный способ получить хоть какие-то деньги. За них она купила дрова на зиму, а также все, что необходимо внукам в школе.

"Грибы спасли так много людей в этом году. Природа помогла нам пережить карантин", - говорит она.

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"Это мой способ единения с природой", - говорит Андрей Грибовский. Его фамилия тоже содержит слово "гриб", что указывает на древние корни такого занятия в Украине. Он знает несколько мест в лесу, которые посещает после работы, чтобы подышать свежим воздухом и собрать что-то на ужин.

Знание о местах в лесах, где растут грибы, ценно среди грибников: как любителей, так и профессионалов. И такую информацию держат в тайне. Если спросить кого-то о таком месте, этикет учтивого украинского грибника предполагает, что нужно описать фальшивые участки, чтобы не показаться грубым. Правду о том, где растет много грибов, не скажет никто. Украинцев, которые обозначают места на Google Maps, считают портящими традицию.

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Перевод: Лесь Дымань