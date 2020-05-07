Трудоустроил заробитчан и шьет маски: украинец помогает "своим" в Польше пережить COVID-19

За время карантина он открыл цех по пошиву масок, а еще устраивает безработных на фирму и регулярно помогает ресурсами украинским студентам.

Украинец Андрей Хлопков после переезда в Польшу открыл свою строительную компанию и трудоустраивает земляков, которые остались в соседней стране без работы из-за пандемии.

Об этом говорится в Telegram-канале Вирусные истории.

С распространением коронавируса пастор начал поддерживать украинцев, которые оказались в затруднительном положении из-за эпидемии. В своей социальной сети он разместил пост, в котором предложил помощь продуктами тем, кто потерял работу.

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Но позже Андрей понял, что самостоятельно не сможет помочь всем, потому что таких людей оказалось очень много. Поэтому пастор решил создать сообщество в Facebook и начал призывать помогать тем, кто в беде, деньгами, временем и ресурсами. Люди на запрос откликнулись.

«Как-то проезжал мимо общежития Краковской академии и подумал: а как там наши студенты поживают? Подхожу к общаге, спрашиваю: “Кто здесь есть из Украины?”, а в ответ множество голосов. Спросил студентов, есть ли у них деньги на еду, и получил ответ, что ребята перебиваются с хлеба на воду», - поделился пастор.

Вскоре студентам собрали и привезли продуктов на 900 злотых.

Кроме этого, Хлопков пытается помогать украинцам и с работой. Например, устраивает их на свою строительную фирму. О пасторе, который помогает людям, узнал весь Краков, после этого к нему начали обращаться за помощью и жители из других городов.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье волонтеры закупили продуктовые наборы для пенсионеров и людей с инвалидностью.