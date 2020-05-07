Карантин в Украине: запорожские волонтеры помогают нуждающимся продуктами (фоторепортаж)
14:12, 07 мая 2020Общество
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Продукты доставят адресатам во все районы города.
Волонтеры закупили 200 продуктовых наборов для нуждающихся / Фото: УНИАН
В Запорожье волонтеры закупили продуктовые наборы для пенсионеров и людей с инвалидностью.
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200 продуктовых наборов закупили работники и волонтеры общественной организации «Центр помощи Запорожья» совместно с сотрудниками городского территориального центра социального обслуживания. На ее базе был создан специальный штаб для помощи одиноким людям, а также другим категориям населения во время карантина.
Продуктовые наборы доставят адресатам во все районы города до конца недели.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 мая в Запорожской области зафиксировано 300 случаев инфицирования коронавирусом.
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