Карантин в Украине: запорожские волонтеры помогают нуждающимся продуктами (фоторепортаж)

Продукты доставят адресатам во все районы города.

В Запорожье волонтеры закупили продуктовые наборы для пенсионеров и людей с инвалидностью.

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200 продуктовых наборов закупили работники и волонтеры общественной организации «Центр помощи Запорожья» совместно с сотрудниками городского территориального центра социального обслуживания. На ее базе был создан специальный штаб для помощи одиноким людям, а также другим категориям населения во время карантина.

Продуктовые наборы доставят адресатам во все районы города до конца недели.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 мая в Запорожской области зафиксировано 300 случаев инфицирования коронавирусом.