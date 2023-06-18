Леся Василенко отметила, что контрнаступление затронуло всех в стране.

Постоянные обстрелы со стороны Российской Федерации мешают восстановлению Украины. Самой большой проблемой является восстановление дорог.

Издание The Guardian пишет, что народная депутат Леся Василенко, выступая на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, рассказала, что ежедневные и ночные обстрелы вызывают хаос и "массовые разрушения критически важной инфраструктуры, необходимой для функционирования страны".

По ее словам, восстановление дорог является "самой большой проблемой на данный момент", добавив, что "прямо сейчас необходимо восстановить около 25 000 км дорог, чтобы сообщества продолжали функционировать должным образом"

"Пока Великобритания и мир празднуют День отца, в Украине миллионы детей разлучены со своими отцами, которые либо сражаются на передовой, либо украинские дети находятся за пределами таких стран, как Великобритания, в поисках убежища, в то время как их отцы остаются готовыми к бою. в Украине", — отметила политик.

Кроме того, она указала, что контрнаступление затронуло всех в стране, даже тех, кто находится далеко от линии фронта.

"Это интенсивно. Каждый раз, когда Украина берет верх в зоне боевых действий… Россия запускает ракеты и беспилотники по мирным городам Западной Украины и особенно по столице Киеву. Так что вся страна сейчас находится в очень напряженной ситуации, потому что, воюете ли вы и живете в зонах боевых действий, или вы живете в Киеве, или вы живете на западе Украины, вы все равно противостоите агрессии России", - подытожила Василенко.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Аналитики Института изучения войны сообщли, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. Омечается, что укринские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Позже эксперты указали, что за прошедшие сутки, 17 июня, украинские защитники наносили локальные наземные удары на запад и на юг от Кременной Луганской области.

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