На некоторых направлениях ВСУ добились успехов.

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. При этом оккупационная армия несет наибольшие с марта потери - со времен битвы за Бахмут.

"На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции. Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен разгара боев за Бахмут в марте", - сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что в последние дни на фронте идут ожесточенные бои. Наиболее интенсивные из них сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг города Бахмут.

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По данным британской разведки, на всех направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и достигла некоторых успехов.

Контрнаступление ВСУ - что известно

За последние недели Силы обороны Украины освободили в Донецкой и Запорожской областях 7 населенных пунктов.

ВСУ за прошедшие сутки по меньшей мере на четырех участках фронта, атаковали Северную и Южную окраины Бахмута. Россия была вынуждена перебрасывать на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.

На юге у врага ситуация не лучше. Россия перебросила на юг Украины более 20 вертолетов, чтобы сдержать наступление ВСУ. Однако это противнику не поможет. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили два ударных вертолета Ка-52 РФ.

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