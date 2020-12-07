Адвокат Роман Маселко рассказал, что у него сложилось впечатление, что Высший совет правосудия хочет спасти судью Шестого апелляционного административного суда Константина Бабенко от увольнения.

Высший совет правосудия рассматривает дело судьи Шестого апелляционного административного суда Константина Бабенко, который год назад пьяным на автомобиле убегал от полицейских.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и врезался в подъезд многоэтажки (видео)Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат ОО "Автомайдан", член правления общественной организации «Фонд DEJURE» Роман Маселко.

По его словам, когда информация о том, что Бабенко не остановился по требованию полиции и убегал, а также, что был в состоянии алкогольного опьянения, не заинтересовала ВСП, "Автомайдан" подал в совет соответствующую жалобу. Несмотря на то, что закон обязывает ВСП в течение 60 дней рассмотреть жалобу, решение еще не вынесено.

Сегодня состоялось заседание ВСП, где рассматривали жалобу на Бабенко, однако никакого решения принято не было, поскольку члены совета пожелали, чтобы судья лично пришел на заседание и дал объяснение. В то же время сегодня был заслушан полицейский, который преследовал и останавливал авто Бабенко. Он подтвердил, что за рулем был именно судья.

Адвокат Бабенко Ростислав Кравец на заседании ВРУ заявил, что его клиент не нарушал никаких правил и законов, а также утверждал, что был трезв.

Несмотря на показания полицейского, члены ВСП не вынесли никакого решения, поскольку пожелали, чтобы Бабенко лично пришел и дал объяснение. В следующий раз его дело будет рассматриваться 21 декабря.

В то же время Маселко рассказал, что у него сложилось впечатление, что ВСП хочет спасти Бабенко от увольнения.

"Члены ВСП несколько раз допрашивали адвоката Кравца, был ли за рулем Бабенко, и видел ли требование об остановке. А председательствующий член ВСП Николай Худик прямо выдавливал из Кравца, что Бабенко не слышал, не видел, не понимал. То есть ВСП явно вытягивает Бабенко", - резюмировал Маселко.

Кроме того, как сообщил Маселко, Кравец на сегодняшнем заседании ВСП заявил, что подаст заявление о том, что общественная организация "Фонд DEJURE" якобы является экстремистской и террористической.

На уточняющий вопрос Маселко, куда именно будет подано заявление, Кравец ответил, что, дескать, увидите, вас скоро вызовут на допрос.

Дело о пьяном вождении

В декабре 2019 года полиция Киева остановила судью Шестого апелляционного админсуда Константина Бабенко за нарушение ПДД.

Судья был за рулем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от полиции.

В январе 2020 года Печерский районный суд Киева закрыл дело из-за недостатка доказательств, что за рулем Mercedes был именно Бабенко.

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Автор: Дмитрий Хилюк