В Нацкомиссии у нее оклад в 120 тысяч гривень.

Сейчас продолжается очередной конкурсный этап по отбору новых членов НКРЭКУ. Прошло уже два собеседования с кандидатами, среди которых экс-управляющая водоканалами пророссийского политика Юрия Бойко Ольга Бабий. Во время общения с членами конкурсной комиссии, Бабий неоднократно указали на популистские заявления. Кроме того, она откровенно защищала политику поднятия тарифов на все коммунальные услуги для населения. Об этом сообщают "Экономические новости" со ссылкой на опубликованное видео собеседования.

Как пишет издание, один из членов комиссии во время собеседования отметил, что за последние несколько лет тарифы для населения выросли в 9 раз, и поинтересовался у Бабий, чем люди должны платить.

"В ответ кандидат начала защищать позицию повышения тарифов, аргументируя это, в частности, необходимостью повышения заработных плат сотрудникам (электрикам) облэнерго. В ответ представитель конкурсной комиссии отметил, что тоже был членом НКРЭКУ, и имел оклад в 2015 году на уровне 4700 грн", - говорится в публикации.

Видео дня

Представитель конкурсной комиссии спросил о заработках самой Бабий, на что она ответила: "Мой оклад сегодня составляет 120 тысяч гривень".

В издании акцентировали, что таким образом ее заработная плата выросла более чем в 25 раз.

"Так откуда должны браться средства на заработные платы электриков?" - спросил член конкурсной комиссии.

Отмечается, что оправдывать свои заработки Бабий начала требованием о "независимости регулятора".

"В то же время она тут же сама себе и возразила, заявив, что финансируют заработные платы членов НКРЭКУ компании, которым собственно НКРЭКУ и определяют тарифы. Что само собой исключает реальную независимость решений регулятора", - пишут "Экономические новости".

В итоге указывается, что Бабий намекнули на ее бизнес-ориентированную позицию и посоветовали идти в политику, а не в НКРЭКУ, где каждое принятое решение напрямую касается украинских граждан. Она же тем временем оправдывалась:

"Я также, как и вы, за народ Украины, но важно сделать все, чтобы у народа Украины было электричество, газ, вода и тепло. Обеспечить такой уровень регулирования, чтобы люди физически получали услуги".

"В разговоре с другими членами комиссии Бабий неоднократно высказалась за повышение тарифов, в частности, и для операторов систем распределения. Кроме того, она предложила вводить плату за присоединенную мощность. А на вопрос о том, где людям искать средства не оплату этого всего, предлагала привлекать кредитные средства или у украинских банков, или у международных партнеров. В конце концов ее собеседование завершилось следующими словами одного из членов комиссии: "а вы все фантазируете и фантазируете ...", - говорится в публикации.

Напоминается, что Бабий кроме "сомнительного уровня профессионализма имеет еще и проблемы с НАПК". Так, Агентство информировало о многократном игнорировании ею вызовов в НАПК, чтобы предоставить объяснения о назначении себе многотысячных премий (250 тысяч гривень). Тогда в НАПК предупреждали о вынесении Бабий коррупционного протокола. Был ли он затем утвержден судом, пока неизвестно.