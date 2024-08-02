Согражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Израиль и Ливан.

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В то же время МИД обновило рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории этих стран.

"Тем, кто уже находится в Израиле, ... рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан. Видео дня

Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ливанской Республике.

"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В то же время граждан, которые приняли личное решение продолжить пребывание на территории Ливана, призвали воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

США готовы отправить больше боевых самолетов на Ближний Восток. По данным The New York Times, это будет ответ на угрозы Ирана и его ставленников в Газе, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании на этой неделе.

Ранее УНИАН сообщал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. В частности, иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки дронов и ракет на военные объекты вблизи Тель-Авива и Хайфы.

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