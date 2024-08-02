Количество машин для отправки еще обсуждается.

Соединенные Штаты готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и его ставленников в Газе, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании на этой неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры", чтобы повысить боеготовность и защитить войска США и союзников от любых угроз со стороны Ирана или ополчения, которое поддерживает Тегеран.

"Сколько самолетов отправить, еще обсуждается, как и окончательные согласования от высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Ллойда Остина. Официальные лица заявили, что стремятся уточнить американский ответ, чтобы как можно быстрее прислать достаточное количество самолетов нужных типов, чтобы помочь защитить Израиль, не создавая эскалации конфликта", - говорится в материале. Видео дня

Авторы подчеркивают, что любая дополнительная воздушная мощь может иметь решающее значение. Так, Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет против Израиля во время большой атаки в апреле, но лишь несколько прошли, нанеся лишь незначительный ущерб. Реактивные самолеты ВВС США, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, координировали действия с истребителями ВВС Франции, Иордании и Великобритании, чтобы сбить более 80 беспилотников.

"Иран информировал об этом ударе заранее, дав Пентагону достаточно времени для перемещения дополнительных боевых самолетов и кораблей ВМС, в то время как американское командование договорилось о доступе к воздушному пространству для действия истребителей и координировало батареи противовоздушной обороны на земле, чтобы помочь защитить Израиль. Непонятно, будет ли у Израиля и его союзников столько времени, чтобы подготовиться к любому новому раунду крупных атак Ирана", - цитирует издание американских чиновников.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

По данным The New York Times, на днях верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Издание отметило, что иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки дронов и ракет на военные объекты вблизи Тель-Авива и Хайфы, но будет стараться избегать ударов по гражданским объектам.

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