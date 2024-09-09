Военный после ранения на фронте был переведен в ТЦК, где каждый день может столкнуться с негативом со стороны простых украинцев.

Юрий Брель после ранения на фронте работает в ТЦК 7 дней в неделю, не имея возможности уволиться из ВСУ по собственному желанию, так как ему не оформляют инвалидность. В связи с этим он всегда может столкнуться с критикой со стороны простых украинцев из-за работы в ТЦК.

В интервью Hromadske украинец рассказал о страсти к спорту и о том, как был вынужден забыть о хобби на какое-то время в 2014 году, когда добровольцем уехал на фронт. Со временем он вернулся в родной Червоноград, где организовывал военные тренировки, но после начала полномасштабной войны вновь отправился на фронт, где и получил ранение.

Во время одного из обстрелов, он, спускаясь в блиндаж, зацепился ногой и до сих пор не может ее восстановить. Как рассказал Юрий, после ранения его перевели работать в ТЦК, деловодом с рабочим графиком — семь дней в неделю без выходных.

"Если есть здоровье, то жизнь продолжается, а без здоровья — кому ты нужен. Мне нужно время, чтобы заниматься спортом и восстановлением. Но я не могу сказать в ТЦК: всё, я сегодня не приду работать, потому что пошёл заниматься", — заявил Юрий.

Те обязанности, которые на него возложили, ему не нравятся. Он не готов сидеть целый день в кабинете и вести электронный учет данных, принимать и отправлять письма. Юрий, по его словам, привык к активному образу жизни. Его жена, в свою очередь, рада, что мужчину перевели в родной город, где он имеет возможность ночевать дома.

"В казармах нет условий для людей с травмами. Ему там было тяжело", — отметила она.

Но также женщина отметила, что из-за работы в ТЦК люди быстро меняют мнение о человеке, в частности, о ее муже.

"Меня уклонисты не бесят. Если боишься — пусть будет, но молчи. Меня бесит весь этот негатив относительно ТЦК в соцсетях, что они такие-сякие, людей забирают, или когда говорят, что пусть военные из ТЦК сами идут на фронт. Я уже отвечала в комментариях: отдайте моему мужу здоровую ногу – и он пойдет воевать", - заявляет Татьяна.

Воины ВСУ после ранения - последние новости

У военного Виталия Шумея, который в течение двух лет продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы головы, есть шанс встать на ноги.

"Мы уже начали делать успехи, осталось только, чтобы его ноги заработали. Скоро мы будем ходить, и будем ходить в тренажерный зал каждый день", - заявил отец раненого воина ВСУ.

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