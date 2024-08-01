Он отмечает, что в его ТЦК все работники или после ранений, или после плена.

Житель Полтавщины Александр Мацько служит в армии почти 10 лет. В апреле 2022-го он получил ранение, которое сделало невозможным его дальнейшую службу на фронте, и сейчас служит в роте охраны Полтавского городского ТЦК. В интервью "Суспільному" он рассказал об особенностях работы военкомом и об отношении людей к работникам ТЦК.

Он рассказал, что в апреле 2022 года получил минно-взрывное ранение.

"Я подорвался, на машине ехал, подорвался на ПТМ-1, это противотанковая магнитная мина. Обычный пикап, не бронированный. 52 осколка в ноге, вторую ногу немного мне обсмалило. Две пересадки кожи. Две операции делали, я получил инвалидность и меня из ДШБ, из десантно-штурмовой бригады списали как непригодного к несению службы в штурмовых подразделениях", - рассказал военный.

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После года лечения и восстановления Александр начал служить в местном ТЦК.

"Отношение достаточно разное. Некоторые с пониманием относятся, некоторые негативно, некоторые агрессивно. Можно быть посланным за день ну раз 10", - рассказывает он.

"Подходишь к человеку: "Добрый день. Находитесь ли вы на воинском учете?" И человек начинает паниковать, кипишевать: "А? Что? ТЦК? Идите сами воюйте!". Тебя окружает человек 20, этих бабушек, дедушек, которые тебя чуть ли не палками бьют. "Куда вы мальчика забираете?", - рассказывает он.

По словам военного, морально очень тяжело, особенно когда спрашивают: а почему ты не там.

"Очень обидно, когда ты подходишь к человеку... он военный, просто приехал в отпуск свой с нуля. И он тебе говорит: "А ты не хочешь со мной поехать в Бахмут? А где ты был, когда я был в Бахмуте, в Клещеевке или еще где там?". Говорю: "А где ты был, когда я был под Изюмом? У нас все в ТЦК, 100 процентов, солдатский, сержантский состав, были на нуле и попали в ТЦК или после ранений, или после плена", - делится военный.

Военнообязанным Александр советует не прятаться от ТЦК, поскольку это может повлиять на ход дальнейшей службы.

"Если ты любишь Украину, то не нужно никаких поощрений. Берешь и уезжаешь. Как я, собрал вещи и без военкомата, без ничего, поехал добровольцем в Мариуполь".

Мобилизация в Украине - новости

Ранее УНИАН писал, что украинская мобилизация заработала, РФ потеряет доминирование до зимы. За месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше.

В то же время, как пишет NYT, мобилизационный толчок пока не существенно укрепил украинские силы на поле боя. Многие призывники еще завершают процесс обучения и не попали на фронт. А некоторые новобранцы физически не пригодны к боевым действиям. В то же время несколько бригад сообщили об увеличении количества призывников в течение последних недель. Они надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом.

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