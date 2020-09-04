В Украине в начале нового политического года наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти.

Лидером недоверия среди социальных институтов в Украине является государственный аппарат - ему и чиновникам не доверяют 78% опрошенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Уровень доверия к госаппарату

Так, госаппарату (чиновникам) совсем не доверяют 36,5% респондентов. Скорее не доверяют еще 41,2% опрошенных. Скорее или полностью доверяют - соответственно 13,3% и 1,4%. Именно госаппарат имеет самый высокий баланс доверия-недоверия - аж 63%.

«То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что дает негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (Вооруженные силы, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям)», - прокомментировали социологи.

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В Центре Разумкова отмечают, что сейчас наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверие Кабинету министров выражали 51,5% респондентов, то в июле 2020 не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.

«Итак, если политический сезон «осень 2019 - весна 2020 годов») начинался со стремительного роста доверия к органам власти, то вхождение в сезон «осень 2020 - весна 2021г.» происходит на фоне падения доверия к властным институтам», - отметили в социологической службе.

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Согласно данным исследования, высоким сейчас является уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

Среди правоохранительных структур несколько реже выражается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Кому больше всего доверяют украинцы

Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам Украины (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Нацгвардии (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Как проводился опрос

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Инна Андалицкая