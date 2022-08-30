В частности, в рамках программы "Прихисток", которая действует в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение ВПО, снимаются возрастные ограничения.

Кабинет министров расширил перечень лиц, которые смогут получить компенсацию за приют переселенцев, а также ввел информационно-аналитическую систему, которая значительно ускорит финансирование и обработку заявлений на получение компенсации.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в рамках программы "Прихисток", которая действует в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение ВПО, снимаются возрастные ограничения: теперь дать пристанище для ВПО может любой гражданин.

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Расширяется перечень лиц, которые смогут получить компенсацию, а также вводится информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и обработку заявлений на получение компенсации.

"Кроме того, ведутся переговоры о повышении размера компенсации на отопительный период в два раза — около 900 грн/месяц на одного человека", — напомнила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что отныне ВПО могут получать выплаты даже в случае утери паспорта.

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