С 7 августа внутренне перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие паспорт, получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Основанием для постановки на учет будет выступать справка из Государственной миграционной службы (ГМС) о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.
Выдавать справку центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГМС.
Соответствующее постановление было разработано Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС и принято правительством 1 июля.
В сообщении также отмечается, что для оформления выплат также можно использовать документы из приложения "Дия", в частности "еДокумент".
Напомним, с начала внедрения в Украине визового режима с РФ ни один россиянин из около 80 граждан, которые подались на получение визы, еще не получили ее. Сейчас детальная проверка данных тех, кто подается на визу, проводится заранее. Ранее ее проводили в пунктах пропуска, когда граждане РФ планировали заехать в Украину.