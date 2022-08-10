Основанием для постановки на учет будет выступать справка из Государственной миграционной службы о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.

С 7 августа внутренне перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие паспорт, получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Основанием для постановки на учет будет выступать справка из Государственной миграционной службы (ГМС) о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.

Выдавать справку центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГМС.

Соответствующее постановление было разработано Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС и принято правительством 1 июля.

В сообщении также отмечается, что для оформления выплат также можно использовать документы из приложения "Дия", в частности "еДокумент".

Напомним, с начала внедрения в Украине визового режима с РФ ни один россиянин из около 80 граждан, которые подались на получение визы, еще не получили ее. Сейчас детальная проверка данных тех, кто подается на визу, проводится заранее. Ранее ее проводили в пунктах пропуска, когда граждане РФ планировали заехать в Украину.

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