Пока о компенсациях на территория, которые были освобождены, речь не идет.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, какую помощь сейчас могут получить жители недавно освобожденных территорий.

Об этом шла речь в эфире телемарафона FREEДОМ.

По словам вице-премьера, пока в Украине не выплачивают компенсации за разрушенное оккупантами жилье, но важно зафиксировать повреждения.

"Сейчас это процесс фиксации, подачи заявки, а потом уже будет процесс компенсации. Пока компенсации нет, но нужно зафиксировать, все правильно подать в реестры, тогда дождаться компенсации. О компенсациях на территория, которые были освобождены, речь не идет. Если ваше жилье разрушено или частично разрушено, вы имеете право на ежемесячные выплаты, как и внутренне перемещенные лица. Пожалуйста, обратитесь к нам, мы дадим консультацию, чтобы каждый месяц по крайней мере получали деньги", – рассказала она.

Также Верещук отметила, что принимаются меры для обеспечения получателей социальных выплат наличными.

"Пенсии восстанавливают, "Укрпочта" поехала, принесла первым населенным пунктам, куда могла доехать, выплаты. Теперь мы говорит о "ПриватБанке" и "Ощадбанке", они не могут наличными привозить, но сделали все, чтобы люди получили свои деньги. Это и выезды в отделения, которые работают, организовали автобусы. Это возможность получить деньги на кассе, есть продуктовые магазины, куда приходит человек с карточкой, может снять наличные. Другие выплаты социальные, они на карточках есть, но теперь нужно, чтобы люди могли их получить, потому что есть проблемы с энергообеспечением, с доступом физическим к банкоматам", – добавила она.

Напомним, в приложении "Дія" можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии. УНИАН ранее объяснил, что делать, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье.

Также владельцы разрушенного жилья смогут получить новый дом в выбранном ими населенном пункте.

Ранее УНИАН также сообщал, что предприниматели получают компенсацию за трудоустройство переселенцев. Государство уже компенсировала 122 миллионов гривень.

Кроме того, Кабинет министров расширил перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц.

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