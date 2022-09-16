Отныне право на компенсацию будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие.

Кабинет министров расширил перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отмечается, отныне право на компенсацию будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие. Все, кто готов приютить внутренних переселенцев.

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"Еще одно принципиальное изменение: компенсация за приют ВПО не будет исчисляться при начислении субсидий на жилищно-коммунальные услуги как полученный доход. А значит – не повлияет на размер субсидии и не уменьшит ее. Эту новацию разработало Минсоцполитики", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что размер компенсации за приют внутренних переселенцев на сегодня составляет 450 грн в месяц за каждое лицо. С 1 октября эта сумма удвоится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что предприниматели получают компенсацию за трудоустройство переселенцев. Государство уже компенсировала 122 миллионов гривень.

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