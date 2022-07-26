Дроны будут помогать армии вести борьбу с врагом на восточном и северном направлениях.

Компания "Метинвест" передала украинским воинам 150 дронов: 20 получило Главное управление разведки Минобороны Украины, а 130 – Сухопутные войска ВСУ.

Дроны будут помогать армии вести борьбу с врагом на восточном и северном направлениях, сообщает пресс-служба компании.

"Мы благодарны "Метинвесту" и лично акционеру за предоставленную технику, которая позволит нам проводить воздушную разведку и корректировать артиллерию. В зоне боевых действий дроны являются расходным материалом, поэтому благодаря системной помощи компании, мы можем своевременно пополнять потерянную технику и с каждым днем приближать победу Украины", – отметил военный службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Феникс.

В свою очередь спикер главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко добавил, что помощь военным от "Метинвеста" идет регулярно и системно.

"Это позиция акционера, который сейчас направил все ресурсы своих бизнесов на поддержку армии и гражданских, за что ему большая благодарность. Все украинцы объединились в стремлении одолеть врага. С такой большой поддержкой мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее "Метинвест" передал украинским защитникам 100 автомобилей, которые отправятся на передний край, чтобы помогать военнослужащим в выполнении боевых задач. Они будут доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых бойцов, перевозить продукты, вещи, материалы и другие важные грузы. Также "Метинвест" передал ВСУ уже более 400 дронов, 1 500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок и 27 тысяч турникетов. Всего с начала войны компания направила на помощь Украине и украинцам более 1,7 млрд гривен.