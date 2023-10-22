Судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия в отношении Коломойского является преимущественно безрезультативным, говорит Александр Лысак.

Защита бизнесмена Игоря Коломойского жалуется, что судьи не рассматривают ее жалобы на органы следствия относительно систематического нарушения прав подзащитного.

Судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия является преимущественно безрезультативным и даже имеет признаки "саботирования" со стороны следственных судей, заявил адвокат Коломойского Александр Лысак.

"Например, поданные в Печерский районный суд города Киева жалобы на постановление об отказе в предоставлении разрешения Игорю Коломойскому на свидание с женой не рассматриваются уже больше месяца, и по состоянию на сейчас даже не предназначены к рассмотрению. Это при том, что по правилам Уголовного процессуального кодекса Украины они должны быть рассмотрены в течение 72 часов. Более того, поданное в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о предоставлении разрешения на свидание с женой, по непонятным причинам за месяц даже не было зарегистрировано, что является грубым нарушением права на судебную защиту и осуществление судебного контроля за уголовным производством", - заявил Лысак.

По словам защиты Коломойского, такие нарушения противоречат основополагающим принципам судебного контроля и досудебным расследованиям, а также права на защиту суда, которое есть у Коломойского в соответствии с положениями национального и международного законодательства.

Адвокат заявил, что сторона защиты имеет право обжаловать подобное бездействие судебной системы, руководствуясь такими принципами уголовного производства как законность, а также равенство всех перед законом и судом. Лысак объявил, что будет обращаться ко всем возможным правозащитным инстанциям и международным организациям из-за соответствующих нарушений в отношении своего подзащитного.

Коломойскому отказали во встрече с женой и лишили лекарств

23 сентября адвокат Александр Лысак заявил, что его подзащитному Игорю Коломойскому незаконно отказывают во встрече с женой. Он назвал это грубым нарушением Конституционных прав человека и указал, что видит в некоторых действиях детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокурора признаки умышленного злоупотребления предоставленной Коломойскому законом возможностью увидеться с Ириной.

21 октября защита бизнесмена заявила, что Коломойского в СИЗО лишили доступа к жизненно необходимым лекарствам. По словам Лысака, его клиент имеет сахарный диабет и панкреатит, поэтому нуждается в постоянной медицинской терапии. Однако в СИЗО отказали Коломойскому в доступе к препарату "Оземпик", который выписал ему врач.

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

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