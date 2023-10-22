Защита бизнесмена Игоря Коломойского жалуется, что судьи не рассматривают ее жалобы на органы следствия относительно систематического нарушения прав подзащитного.
Судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия является преимущественно безрезультативным и даже имеет признаки "саботирования" со стороны следственных судей, заявил адвокат Коломойского Александр Лысак.
"Например, поданные в Печерский районный суд города Киева жалобы на постановление об отказе в предоставлении разрешения Игорю Коломойскому на свидание с женой не рассматриваются уже больше месяца, и по состоянию на сейчас даже не предназначены к рассмотрению. Это при том, что по правилам Уголовного процессуального кодекса Украины они должны быть рассмотрены в течение 72 часов. Более того, поданное в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о предоставлении разрешения на свидание с женой, по непонятным причинам за месяц даже не было зарегистрировано, что является грубым нарушением права на судебную защиту и осуществление судебного контроля за уголовным производством", - заявил Лысак.
По словам защиты Коломойского, такие нарушения противоречат основополагающим принципам судебного контроля и досудебным расследованиям, а также права на защиту суда, которое есть у Коломойского в соответствии с положениями национального и международного законодательства.
Адвокат заявил, что сторона защиты имеет право обжаловать подобное бездействие судебной системы, руководствуясь такими принципами уголовного производства как законность, а также равенство всех перед законом и судом. Лысак объявил, что будет обращаться ко всем возможным правозащитным инстанциям и международным организациям из-за соответствующих нарушений в отношении своего подзащитного.
Коломойскому отказали во встрече с женой и лишили лекарств
23 сентября адвокат Александр Лысак заявил, что его подзащитному Игорю Коломойскому незаконно отказывают во встрече с женой. Он назвал это грубым нарушением Конституционных прав человека и указал, что видит в некоторых действиях детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокурора признаки умышленного злоупотребления предоставленной Коломойскому законом возможностью увидеться с Ириной.
21 октября защита бизнесмена заявила, что Коломойского в СИЗО лишили доступа к жизненно необходимым лекарствам. По словам Лысака, его клиент имеет сахарный диабет и панкреатит, поэтому нуждается в постоянной медицинской терапии. Однако в СИЗО отказали Коломойскому в доступе к препарату "Оземпик", который выписал ему врач.
Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).