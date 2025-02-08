В последнее время наблюдаю интересный феномен, и не понятно откуда он взялся. Как получилось так, что большое количество людей подхватило эту, совершенно ничем не обоснованную, волну - "Трамп остановит войну"? Как получилось так, что почти все поверили в приход мессии с триллионами долларов и желанием всех со всеми помирить? Почему и, главное, кто решил, что президент США Дональд Трамп прямо просыпается с мыслью об Украине и засыпает с ней (а, возможно, ему совсем и не спится из-за этого)?

Объясню. Дело в том, что так просто удобно. Удобно сейчас прикрыть этим свою безответственность и равнодушие, а потом ткнуть пальцем и сказать: "Ну, видите, дорогие, виноват Трамп, а мы же ему так верили!".

На самом деле это "мы верили, а нас кинули" - продолжение очень длинного списка "мы думали/мы верили/мы ждали...".

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Смотрите. Сначала часть украинцев ждала, пока умрет Путин. Потом ждали, когда у россиян закончится оружие. Потом верили, что среди врагов не профессиональные убийцы, а тотально зэки и наркоманы. Потом мечтали, что Россия распадется на части, и произойдет это почти завтра. А дальше ждали, что в США к власти придет Трамп и тут - точно все уже будет, как нам надо!

Зато реальность следующая: у врага за участие в войне выплачивают десятки тысяч долларов, в военкоматах очереди (ведь больше негде продать свою никчемную жизнь за 2 млн рублей). Если в военкоматах очереди, и за жизнь рабов уже заплачено, то зачем лишать их работы и заканчивать войну?

Украина, к сожалению, сейчас находится в сетях равнодушия. Где вы, украинцы, которые непредсказуемо стали "в ружье" в начале полномасштабного вторжения? Где вы, украинцы, которые всему миру показали, что такое мотивированное войско? Где вы, украинцы, которые пекли пирожки, лепили вареники в подвалах, под свечами, чтобы передавать на фронт? Где подростки, которые становились на блокпостах вместе с родителями? Где девушки, которые тоже взяли оружие в руки? Где украинцы, которые выехали за границу и оттуда массово донатили и помогали? Где люди, которые не заглядывали в рот политикам, а взяли за себя ответственность сами?

Меня угнетает, что именно таких осталось очень мало. Но именно на них и держится до сих пор фронт.

Информационные волны о России, переговорах, Путине и Трампе, о примирении - далеки от реальности. Кто они нам, а мы им? Украина для Путина - мобилизационный ресурс для войны с НАТО. Украина для мира - ресурсный центр Европы. Украина для Трампа - как минимум, заголовок для хайпа, потому что это - модная тема. А что такое Украина для украинцев?

Как получилось так, что в украинском обществе больше не видят настоящего врага? Зато постепенно во всем виноваты ВСУ, или - еще хуже - ветераны? Может, надо начинать анализировать информацию, видеть действительные проблемы страны, а не бросаться, как бешеные, на новые кликабельные заголовки, загромождая мозг хламом?

Анна Максимчук, лейтенант ВСУ, автор YouTube канала "Фактор Победы"