Подержанные авто из США: названа модель, превзошедшая всех конкурентов

Электрокроссовер Tesla Model Y лидирует на рынке со значительным отрывом.

В октябре украинский автопарк пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель сократился на 10%, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю среди автомобилей из США составили бензиновые модели, на которые пришлось 45% продаж. Электромобили составили 36%, гибридные автомобили – 14%, дизельные – 3%, а машины с ГБО – 2%.

Среди отдельных моделей лидерство уверенно удерживает электрический кроссовер Tesla Model Y, который стал своего рода коммерческим феноменом – не только в Украине, но и во всем мире, где эта модель опережает даже такую признанную классику, как Toyota Corolla.

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На втором месте среди подержанных легковых автомобилей из США удерживается седан Tesla Model 3. Почти вплотную к нему приблизился кроссовер Ford Escape, который давно стал символом практичности и доступности. В целом, в пятерку лидеров вошли почти исключительно кроссоверы.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из США:

Tesla Model Y – 596 шт. Tesla Model 3 – 483 шт. Ford Escape – 469 шт. BMW X3 – 309 шт. BMW X5 – 296 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, ввезенных в Украину в октябре, составил 5,6 года.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей из Китая. Это на 61% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Наибольшую долю составили электромобили – 44% от общего количества. Среди новых моделей лидером стал среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06, который существенно опередил ближайших конкурентов.

Кроме того, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Более половины из них (51%) составили бензиновые автомобили. Самым популярным в этом сегменте стал Volkswagen Golf.

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