Украине снова ограничили скорость сигнала системы Starshield, - Зеленский

Значительные сбои в работе наблюдаются уже несколько дней вдоль всей линии фронта.

Силы обороны снова столкнулись с проблемой ограничения скорости при работе военных терминалов спутниковой связи Starshield.

Об этом сообщил президентВладимир Зеленский по итогам доклада министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Наши подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории. А именно – действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч", – детализировал Зеленский.

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Как добавил глава государства, украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости.

"Для нас речь идет прежде всего о значительном затруднении перехвата российских реактивных дронов. Уже есть попадания из-за того, что средства противодействия не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. Это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", – констатировал президент.

Он добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.

Работа Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, 14 октября украинские защитники на Гуляйпольском направлении начали фиксировать проблемы со связью Starlink, связанные с ограничением скорости передачи данных.

При этом бизнесмен Илон Маск заявил, что система Starshield, являющаяся военной версией Starlink, контролируется правительством США. При этом Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования Starlink, "применив его для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей".

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению скорости Starlink в Украине, и заявил, что не знает, кто это сделал. При этом он выразил сомнение в том, что такой инцидент вообще имел место.

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