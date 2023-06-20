Захватчики продолжают вывозить детей в Россию.

В этом месяце российские захватчики вывезли из Луганской области 150 детей. Сейчас они собираются вывезти еще 750 несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале. По его словам, первую группу детей забрали из Старобельского района, их якобы вывезли на оздоровление в Россию. У администрации нет информации об их возвращении.

"Сейчас захватчики комплектуют группы для вывоза еще 750 детей. У 70% школьников на оккупированной территории Луганщины врачи из РФ нашли "патологии", чтобы отправить их на лечение в Россию. В случае отказа оккупанты пугают не допустить к учебе", - написал Лысогор.

Видео дня

Кроме того, в Станице Луганской российские захватчики заставляют выезжать детей вместе с матерями.

Россия похищает детей из Украины: что известно

Украинские власти неоднократно сообщали, что российские оккупанты вывозят из страны детей.

Зимой лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения провела расследование, которое выявило, что похищенных детей размещают в центрах на территории РФ и оккупированного Крыма. Дети проходят "перевоспитание", также их отдают на усыновление в российские семьи.

Российский диктатор Путин публично хвастался, что у них растет количество обращений по поводу усыновления детей из Украины. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за принудительной депортации детей.

Вас также могут заинтересовать новости: