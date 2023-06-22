Также сообщается, что на Купянском направлении продолжаются позиционные бои, но российские оккупанты не могут прорваться к городу.

На линии Купянск-Сватово украинские и российские войска продолжали вести позиционные бои.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что на Купянском направлении продолжаются позиционные бои, но российские оккупанты не могут прорваться к городу.

Также украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Кременной. В обзоре приводятся данные российских военкоров о том, что подразделения Центральной группы войск РФ проводят штурмовые операции и отражают контратаки украинцев на нескольких участках в районе Кременной.

Видео дня

Кроме того, аналитики ISW сообщили, что российские оккупанты строят неизвестную военную инфраструктуру в оккупированной Луганской области. "На опубликованных 20 июня спутниковых снимках видно строительство неустановленной военной инфраструктуры на территории так называемой "ЛНР" к юго-востоку от оккупированного города Хрустальный", - сообщили эксперты.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области идут ожесточенные бои на лини Сватово-Кременная. Там украинским силам противостоят российские кадровые военные, кадыровцы и боевики "ЛНР".

Время от времени поступает информация о том, что глубоко в тылу врага случаются прилеты.

А вчера в Институте сообщили, что в районе Кременной в последние несколько дней активизировались боевые действия. Российские оккупанты бросают на штурм украинских позиций заключенных для истощения ВСУ.

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