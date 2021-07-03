Россиянина встретили перед матчем Украины и Швеции.

У российского болельщика, который появился на трибуне с украинцами в Глазго с триколором, накануне матча спрашивали о войне.

Видео разговора с россиянином и украинцем, который его сопровождал, недавно появилось в сети. В компании с мужчинами также находился польский футбольный фан.

На камеру россиянин заявил, что болеет за украинскую команду, его горячо поддержали товарищи. На вопрос, не боится ли он появляться с триколором, тот ответил: "Да нет. А кого мне тут бояться, бл*ть?".

Также россиянин сказал, что знает о конфликте Украины с Россией (речь идет о войне на Донбассе) и добавил что-то неразборчиво об обеих странах.

Тогда в разговор вмешался украинец и заметил, что они взаимно болеют за свои команды: "Он болеет за Украину – я болею за Украину. Он болеет за Россию – я болею за Россию". Мужчина с желто-голубым флагом объяснил, что они хотят дружить, а не играть в "войнушки".

В свою очередь поляк на английском сказал, что они, мол, просто поддерживают игроков, и что "футбол – это только футбол".

На вопрос, что предпринять, чтобы прекратить войну, россиянин ответил, разводя руками: "Я не знаю".

"Россия, Украина, Польша – мы все вместе", – подытожил российский фанат.

После матча Швеции и Украины сетью облетели фото россиянина в ушанке и с триколором и украинца, они обнимались на трибуне.

Однако позже появилось видео, как болельщики Сборной забирают у того флаг РФ и отбирают ушканку. Тогда товарищ российского футбольного фана накрыл его желто-голубым прапором.

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Автор: Яна Ставская