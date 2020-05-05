В Киеве открылись три рынка, завтра начнут работу еще два - Кличко

Сейчас работают рынок "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной".

Сегодня в столице открылись три рынка, завтра начнут работу еще два.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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По словам Кличко, столичное управление Госпродпотребслужбы проверило 37 рынков на предмет их соответствия нормам и карантинным требованиям, которым они еще несколько дней назад не отвечали.

Он отметил, что администрации рынков активно готовились, создавали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации и постепенно будут открываться.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский"- в Голосеевском районе, "Маяк"- в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский"рынки", - сообщил мэр.

Он также призвал киевлян соблюдать правила безопасности и на рынках: соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки и пользоваться дезинфекторами.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая до окончания карантина. Министерство здравоохранения определило условия, которые должны соблюдать продовольственные рынки для работы на карантине.

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина с 30 апреля при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни.