В целом, по словам главы государства, за год для более чем 600 военных вопрос жилья решен полностью.

Ко Дню ВСУ украинские военнослужащие получат около 300 квартир.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, которые произошли в Киеве перед Мариинским дворцом.

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Зеленский также сообщил, что в целом за год для более чем 600 военных вопрос жилья решен полностью.

Также во время видеовключения с полевой базы модульного типа «Новоалексеевка» (Херсонская область) генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев доложил о передаче полевого городка для нужд ВСУ.

«Первые подразделения ВСУ вчера уже заехали в новый современный модульный городок», - сказал он. Гусев напомнил, что строительство этого города начали в сентябре.

День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Поздравление Зеленского

6 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

Зеленский также заявил о том, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложений.

Президент также дал оценку реформе оборонного сектора Украины.

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Автор: УНИАН