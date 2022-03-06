Мэр столицы Виталий Кличко посетил свадьбу Леси и Валерия из ТРО Киева.

Виталий Кличко посетил венчание бойцов территориальной обороны столицы Леси и Валерия, которое устроили прямо на блок-посту, и поздравил молодоженов.

Видео с события лидер "УДАРа", мэр столицы выложил в своих социальных сетях.

"Сегодня приветствовал бойцов одного из батальонов терробороны столицы Лесю и Валерия. Они давно живут в гражданском браке, а теперь решили обвенчаться. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов, установленных на въездах в Киев. Жизнь продолжается! И жизнь Киева, киевлян, нашего государства мы будем защищать", – подчеркнул Кличко.

Он также рассказал, сколько младенцев родилось в Киеве во время войны и подчеркнул, что оборона города продолжается.

"Еще сообщу, что за 10 минувших дней в столичных роддомах родились 457 малышей. Из них 237 мальчиков и 220 девочек. Защищаем столицу, свои семьи, своих детей! Итого выстоим", - подытожил Кличко.