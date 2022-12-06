На "грамоте" можно увидеть подпись Главнокомандующего.

Мэр Киева Виталий Кличко показал подарок, который получил 6 декабря, ко Дню Вооруженных Сил Украины.

Городской голова опубликовал фотографию с "грамотой" – фото Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и надписью "Поощрительный взгляд командира (начальника)". На "грамоте" можно увидеть подпись Залужного.

"Приятное поощрение в День Вооруженных сил Украины. Наши военные – самые лучшие и самые стойкие! Помогаем, поддерживаем, верим в ВСУ!", – подписал фотографию Кличко.

Видео дня

Как прошел День Вооруженных Сил Украины 2022

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря и был установлен постановлением ВРУ 1993 года.

Обычно в этот день проводятся парады и выставки военной техники в разных городах. В этом году из-за полномасштабного вторжения России праздничных мероприятий не проводили.

В День Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область, где продолжаются ожесточенные бои. Он традиционно встретил этот день на передовой вместе с военными.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с праздником видеообращением, в котором выразил веру в каждого украинского защитника и в нашу победу.

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