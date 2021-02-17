К реализации проекта по созданию памятного центра присоединилось немало представителей украинского и международного сообщества.

Киевский городской голова Виталий Кличко выступил с поддержкой возведения в Киеве Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, рассказал о подробностях создания проекта, а также призвал воздержаться от попыток политизации истории

Об этом сообщает издание Цензор со ссылкой на материал издания “Новинарня”.

По словам Кличко, идея создания в Киеве мемориала Холокоста в Киеве возникла после посещения львовского музея “Территория Террора”, который рассказывает о деятельности карательных органов в период советской оккупации города. Учитывая историю Бабьего Яра во время немецкой оккупации города, появление Мемориального центра Холокоста в Киеве стала лишь вопросом времени:

«И в Нью-Йорке и в Тель-Авиве таких массовых расстрелов не было, а подобные музеи есть. Даже есть мемориалы и музеи Холокоста в европейских государствах, которые напрямую не имеют отношение к таким событиям. А в Бабьем Яру гуляют собаки, жарят шашлыки, будто ничего не было», - считает киевский городской голова Виталий Кличко.

К реализации проекта по созданию памятного центра присоединилось немало представителей украинского и международного сообщества, в частности диссидент и правозащитник Натан Щаранский, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук, организатор львовского фестиваля “Альфа Джаз Фест” Михаил Фридман и другие. По мнению Кличко, создание мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" должно служить всей общине города Киева:

"Что касается концепта - я могу сказать, что этот проект имеет цель: привлечь всех неравнодушных, и ни в коем случае не сделать так, чтобы Бабий Яр был приватизирован благодаря кому-то из олигархов - Пинчуку, Фридману или кому-то другому. С одной стороны, есть государство, с другой - присоединяется громада, и научный совет, общественный совет, те люди, которые там находятся, каждый из них имеет большой авторитет не только в Украине – в мире!»

Сейчас в Наблюдательный Совет Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” входит широкий круг представителей украинской и мировой общественности, в частности президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, экс-глава МИД Германии Йошка Фишер, народный депутат Украины от партии “Голос” Святослав Вакарчук и другие.

Виталий Кличко считает, что историческая память о погибших в Бабьем Яру не должна стать местом для политических спекуляций и раздора, а также призывает присоединиться всех неравнодушных к созданию Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”:

"Во-первых, этот проект не должен быть политическим проектом. Во-вторых, ни в коем случае не должно быть какого-то человека, который говорит: “Это мой проект!” Это проект громады города Киева в первую очередь и всех неравнодушных, украинского и международного сообщества», - подытожил Виталий Кличко.

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" был создан в 2016 году. Основной задачей работы Фонда является возведение Мемориального центра Холокоста в киевском Бабьем Яру. Наблюдательный совет Фонда возглавляет правозащитник и израильский государственный деятель, лауреат премии “Генезис” Натан Щаранский.

Проектом возведения Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” предусмотрено возведение комплекса зданий в киевском урочище Бабий Яр. Голосование Киевсовета о передаче в аренду трех земельных участков под строительство комплекса состоится 18 февраля.

Напомним, 29-30 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр немецкой оккупационной администрацией был убит 33771 еврей, что стало одним из самых массовых расстрелов в истории Холокоста. В течение всего периода оккупации в Бабьем Яру погибло всего до 100 тысяч человек – евреев, цыган, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп.

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Автор: УНИАН