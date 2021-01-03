Нардеп показал себя в тренажерном зале в солдатской зимней шапке-ушанке.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива снова решил оскандалиться и записал видео в шапке с советской красной звездой.

Соответствующее видео Кива опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп показал себя в тренажерном зале в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР, на которой изображена советская звезда с серпом и молотом. Также Кива нецензурно выразился, послав всех н*х*й из-за деккомунизации.

"Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они н*х*й со своей декоммунизацией", - сказал политик.

Напомним, накануне Нового года Кива уже выкладывал фото в этой шапке в соцсети.

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Запрет коммунистической символики в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождество коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство", - говорилось в документе решение.

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Автор: Александр Топчий