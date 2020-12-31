В Украине демонстрация тоталитарной символики под запретом.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива накануне Нового года решил в очередной раз спровоцировать скандал в сети.

Нардеп выложил провокационный снимок в Facebook.

Кива надел военную шапку с советской красной звездой на лбу и подписал фото: "Нацист, арестуй меня". Через час депутат решил дописать: "С этой звездой мой Дед резал глотки фашистам".

Раньше Кива уже размещал в сети портрет Сталина. Но, несмотря на существующий запрет на тоталитарную символику, против народного избранника дела не возбуждали.

Кроме того, Киву неоднократно замечали за странным поведением в Раде.

Запрет коммунистической символики в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождество коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство", – говорилось в документе решение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН