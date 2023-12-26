Строительство было запущено еще в 2019-м году. В конце 2023-го заказчик увидел, что обещанные сроки сорваны.

Киевский метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Об этом говорится на странице закупки в Prozorro.

Отмечается, что условиями договора было определено право заказчика отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не начал работы или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно. Несмотря на начало строительства новых станций "Мостицская" и "Проспект Правды" в 2019 году, фактический процесс практически не сдвинулся с места.

На строительство станций подрядчику, компании "Киевметрострой", с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Как указывается в договоре, заказчик имеет право требовать компенсации убытков, однако неивестно, в каком объеме они будут затребованы и когда.

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Летом директор метрополитена Брагинский говорил, что станции метро "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой ветке достроят до конца 2024 года, теперь - в лучшем случае середина 2025 года.

Строительство метро на Виноградарь - детали

Метро на Виноградарь начали строить в 2019 году. Планировалось, что две новые станции метро откроют в декабре 2021 года. Открытие новых станций переносилось дважды, на сегодняшний день ни одна из них не построена.

Мэр Киева Виталий Кличко весной 2023 года уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградарь. Чиновник сообщил, что строительные работы уже возобновлены и спрогнозировал, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

"Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, из объективной ситуации когда из города выехало большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам уехало за границу, треть ушла в ряды ВСУ. В этом году мы сейчас возобновили строительство снова, от вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть", - заявил он.

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