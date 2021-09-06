Подрядчик строительства обратился в суд относительно изменений сроков выполнения работ по сооружению станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Сроки открытия первых двух станций столичного метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - могут перенести на 2023 год.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева по делу по иску компании-подрядчика "Киевметрострой" к коммунального предприятия "Киевский метрополитен" о внесении изменений в договор.

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Истец просит один из пунктов подписанного с "Киевским метрополитеном" договора изложить в следующей редакции: "Подрядчик ... завершает и передает готовый объект Заказчику - 12.05.2023 года, при условии выделения соответствующих целевых бюджетных назначений".

Это при том, что договором сдача объектов планировалась в ноябре 2021 года.

"Рассмотрев материалы вышеуказанного искового заявления, суд признал их достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению и открытия производства по делу", - говорится в постановлении.

Подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 10 сентября.

Строительство метро на Виноградарь

20 ноября 2018 года "Киевский метрополитен" заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО "Киевметрострой". Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость работ - 5 млрд 993 млн грн.

Согласно технико-экономическому обоснованию, утверждено строительство четырех станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства - "Мостицкая" и "Проспект Правды" и по одной станции - во второй и третьей очереди - "Маршала Гречко" и "Виноградарь".

Строительство тоннеля новой ветки метро на Виноградарь началось 2 сентября 2020 года. Метростроевцы запустили в работу проходческий комплекс, который прокладывает тоннель от будущей станции "Мостицкая" до действующей станции "Сырец".

В декабре 2020 года Кабинет министров увеличил сроки строительства Сырецко-Печерской (зеленой) линии Киевского метрополитена от станции метро "Сырец" до жилого массива Виноградарь до 34 месяцев с 24 месяцев.

Две новых станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды", согласно плану строительства, планировали открыть в декабре 2021 года. 7 июня с.г. мэр Виталий Кличко заявил, что минимум одна станция должна быть открыта в этом году.

Автор: Инна Андалицкая