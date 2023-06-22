В начале июня столичное коммунальное предприятие "Киевмедспецтранс", которое занимается закупками автомобилей "скорой помощи" для бюджетных медицинских учреждений Киева, объявило тендер в системе Prozorro на закупку 38 специализированных машин разных типов. Но хотя победитель тендера предложил цену, на 50 млн грн ниже предложений конкурентов, в "Киевмедспецтрансе" отказались заключать соответствующий договор.

Об этом говорится в материале УНН.

Как сообщается, компания ООО "Автоспецпром" предложила заказчику 30 "скорых" типа В и еще 8 автомобилей типа С (так называемые "реанимобили") за 92 миллиона гривен. Другими предложениями были 142 млн грн от ООО "ВиДи Юникомерс" и 147 млн грн от компании "Ксенко Авто Продакшн".

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Тендер проходил не в формате открытых торгов, а на основе цены предложения. При таких условиях все участники тендера считаются квалифицированными для удовлетворения требований организатора аукциона, то есть формирование отдельного технического задания заказчиком не является обязательным и обсуждается только цена.

Представители КО "Киевмедспецтранс" признали ООО "Автоспецпром" победителем тендера и заявили о намерении заключить соответствующий договор о поставках автомобилей СМП. Но впоследствии отказались подписывать соглашение из-за якобы несоответствия набора медицинского оборудования, предложенного "Автоспецпромом", медико-техническому заданию, хотя вообще не предполагалось, что могут быть объявлены дополнительные условия.

Авторы материала указывают, что запрошенный заказчиком перечень оборудования соответствует самому дорогому ценовому предложению в размере 147 млн гривен от "Ксенко Авто Продакшн", с которым киевские коммунальщики заключили новое соглашение после отмены аукциона. А это может свидетельствовать о коррупционном заговоре.

"По версии "Киевмедспецтранса", представители "Автоспецпрома" так и не прислали им договор в том виде, который можно было бы подписать. В случае, если победитель тендера с лучшим ценовым предложением не заключает договор с заказчиком в определенный срок, система выбирает следующую наиболее выгодную цену, а таковым было предложение на 142 миллиона от другого производителя, участвовавшего в тендере, компании "Види Юникомерс". Вместо этого аукцион был отменен "Киевмедспецтрансом" вообще, хотя даже экономия в 7 миллионов гривен – это возможность впоследствии закупить два дополнительных реанимобиля или три линейные "скорые" за те же деньги", – отмечается в материале.