На место вызвали правоохранителей.

В Киеве минувшей ночью произошел необычный инцидент - жильцы квартиры в многоэтажке решили пожарить шашлык прямо на балконе.

Соответствующее видео в сеть выложили очевидцы, передает "Киев оперативный" в Телеграм-канале.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.

"Ни в чём себе не отказывая, ребята из квартиры 159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти", - говорится в публикации.

На место вызвали правоохранителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в одной из новостроек Киева между соседями разгорелся нешуточный спор из-за перепланировки одной из квартир, которая из одной пятикомнатной "размножалась" сразу на семь маленьких.

До этого глава ОСМД одного из столичных жилых домов набросился на 14-летнего парня, который ночью перебирался через забор домой.

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Автор: Юрий Годован