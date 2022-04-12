Оборона столицы готовилась многоэшелонированной, чтобы выдержать как штурм, так и длительное окружение.

Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано.

Об этом сообщил глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук в эфире информационного марафона.

По его словам, операция длилась с 24 февраля до 2 апреля.

"Цель операции достигнута - противник остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управления системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован", - рассказал Корнейчук.

При этом он отметил, что угроза для Киева не исчезла, потому что противник не отказался от своих агрессивных намерений. Поэтому силы обороны должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу.

Корнейчук подчеркнул, что оборона столицы готовилась эшелонированной, такой, которая могла бы выдержать как штурм большого группировки войск с разных направлений, так и длительное окружение.

"Имея значительное преимущество в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это произошло благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и, безусловно, героизму наших защитников", – сказал глава штаба.

Он поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, защитникам Киева и неравнодушным горожанам, которые приходили и помогали любой работой, которая была важна для военных.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попробовать снова "захватить Киев за два дня". Он подчеркнул, что надо и дальше быть готовыми к обороне.

По словам Алексея Арестовича, той численности войск, которую Россия привлекла к атаке на Украину, не было бы достаточно для того, чтобы захватить столицу. "Если бы они приехали всеми этими 200 тысячами только под Киев - они бы его не взяли. Они бы его существенно разрушили", - сказал Арестович.

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