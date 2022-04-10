Война против Украины не могла принести позитивного результата, уверен советник главы ОПУ.

Той численности войск, какую Россия привлекла к атаке на Украину, не было бы достаточно для того, чтобы захватить столицу.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Центр" высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Он напомнил, что всего было привлечено 200 тысяч человек. При этом это количество войск рассредоточили по 9 направлениям.

"Что такое оборона Киева и план нападения на Киев… Киев же одно из девяти оперативных направлений. Они напали двухсоттысячной группировкой на 9 направлений. Делим - по 25 тысяч войск. По военной науке … это надежно взять такой город как Радомышль (город на Житомирщина, 14 тысяч населения - УНИАН) с уличными боями", - говорит он.

По подсчетам Арестовича, российские войска могли бы взять 9 городов, соразмерных с Радомышлем, но никак не столицу.

"Но Киев даже один они не могли взять. Что нужно понять? Если бы они приехали всеми этими 200 тысячами только под Киев - они бы его не взяли. Они бы его существенным образом разрушили, но проблема же в том, что Вооруженные силы Украины тоже не стояли бы на месте. Они бы атаковали тех, кто атакует Киев", - добавил он.

Арестович уверен, что "эта война в самого начала не имела никаких позитивных вариантов" для России.

Как писал УНИАН, разведка сообщает, что снова будут попытки наступления армии РФ на Киев и Харьков. Военный эксперт Олег Жданов так же акцентировал, что это возможно только при одном условии - если у оккупантов будут какие-то успехи на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вероятность возвращение российских оккупантов в Киев - 1%, но от Кремля можно ожидать и такого идиотизма.

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